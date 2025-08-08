G4Media.ro
Gheţarul Perito Moreno din Argentina, considerat cel mai faimos din lume, se…

Sursa foto: Pixabay

Gheţarul Perito Moreno din Argentina, considerat cel mai faimos din lume, se retrage într-un ritm mai rapid decât se credea anterior

Articole8 Aug 0 comentarii

După mai multe decenii de relativă stabilitate, faimosul gheţar Perito Moreno din sudul Argentinei se retrage mai rapid decât s-a crezut anterior, potrivit unui studiu publicat joi, informează agenția de știri DPA.

În timp ce în perioada 2000-2019 gheţarul, situat în Câmpurile de gheaţă sudice din Patagonia, a pierdut în medie anual doar 34 de centimetri din grosime, în perioada 2019-2024, a pierdut anual între 5,5 metri şi 6,5 metri, potrivit unui studiu condus de Moritz Koch, de la Universitatea Erlangen-Nuremberg.

În unele zone, cel mai faimos gheţar din lume s-a retras cu peste 800 de metri într-un interval de cinci ani până în 2024.

Cercetătorii au monitorizat gheţarul cu o lungime de 30 de kilometri folosind un sistem special de radar şi au cartografiat fundul lacului dincolo de capătul gheţarului – marginea cea mai de jos -, combinând aceste analize cu date satelitare pentru a monitoriza schimbările privind înălţimea şi viteza de deplasare în perioada 2000-2024.

”Există o creastă stâncoasă sub limba gheţarului care acţionează asemenea unui punct de ancorare”, a spus autorul principal al studiului. Acest lucru a menţinut gheţarul în echilibru pentru mult timp.

”Conform datelor noastre, în prezent, gheţarul se desprinde de punctul de ancorare”, a precizat Koch. Retragerea gheţarului s-ar putea accelera masiv ulterior, iar suprafaţa gheţii s-ar putea micşora cu 15 kilometri pătraţi în câţiva ani.

Perito Moreno, un sit care face parte din patrimoniul UNESCO, are o suprafaţă de circa 250 de kilometri pătraţi, mai mare decât suprafaţa oraşului Buenos Aires. Spre deosebire de alţi gheţari din Patagonia, acest gheţar nu a suferit o micşorare semnificativă pentru o lungă perioadă.

Tags: , ,
