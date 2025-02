Context.ro: Cine duce mercenarii lui Potra în Congo: Fly Lili, contract de milioane de euro cu un proxy rusesc

Compania aeriană Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo. Avioanele firmei au transportat angajații lui Horațiu Potra, acuzat de implicare pro-rusă în alegerile prezidențiale, au scris mai multe publicații. Aceeași firmă aeriană a parafat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza suspiciunilor că e controlată de afaceriști ruși care o folosesc pentru a evita sancțiunile impuse după invazia Ucrainei, arată o investigație Context.ro.

Firma lui Jurgen Faff, zboruri pentru filorusul Horațiu Potra

Oamenii lui Horațiu Potra, cel care s-a întâlnit cu Călin Georgescu și are legături atât cu neolegionarii din cercul candidatului independent, cât și cu oficiali ruși, au zburat în Congo, unde compania militară privată a lui Potra activează, cu avioanele firmei românești Fly Lili. Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com indică prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

Conform publicației locale Turnul Sfatului, 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu. Aici, conform unui angajat al lui Potra care a stat de vorbă cu jurnalistul Victor Ilie, controalele erau inexistente: „Avea două aeroporturi pe care nu eram controlați niciodată, la Târgu Mureș și Sibiu. Aterizam și se ducea fiecare la casa lui”. Așa ar fi intrat în România metale prețioase, tehnică de luptă și saci cu bani cash.

Fly Lili, una dintre firmele de transport aerian care a dus oamenii recrutați în Congo, este controlată de afaceristul german Jurgen Faff, originar din Mediaș, orașul în care locuiește Potra și unde a devenit recent consilier local din partea Partidului Patrioților.

Fostul luptător al Legiunii Străine a candidat și la alegerile parlamentare, de data asta pe listele Partidului Social Democrat Independent, formațiune politică în spatele căreia se află Marian Vanghelie.

După ce Curtea Constituțională a României a decis anularea alegerilor prezidențiale din cauza ingerințelor externe, Horațiu Potra, despre care s-a scris că asigură paza candidatului pro-rus Călin Georgescu, a fost reținut pentru 24 de ore. Mai multe publicații au arătat că Potra a fost fotografiat împreună cu ambasadorul Federației Ruse în România, dar și cu Eugen Sechila, unul dintre liderii mișcării neolegionare din România, care conduce împreună cu soția sa o asociație căreia i s-a interzis accesul în școli din cauză că a promovat extremismul. Deși a făcut avere din conflicte armate, Potra se opune sprijinului acordat Ucrainei împotriva Rusiei și a declarat că nu și-ar trimite angajații în Ucraina, unde situația e diferită de cea din Congo.

Zborul mercenarilor lui Potra în Congo nu este singura afacere care îl duce pe Jurgen Faff în proximitatea influenței rusești.

Mercenarii aerului: zboruri pentru firma înființată ca să evite sancțiunile UE

În noiembrie 2023, Fly Lili a semnat un contract în valoare de peste 6 milioane de euro cu Southwind Airlines. Considerată paravan al rușilor, companiei i s-a interzis accesul în spațiul aerian european anul trecut. Conform contractului, Fly Lili ar fi trebuit să pună la dispoziția Southwind o aeronavă și echipaj de zbor pentru 1800 de ore.

Contractul dintre Fly Lili și Southwind a fost depus de Jurgen Faff în dosarul în care cere Context peste 3 milioane de euro despăgubiri. Afaceristul susține că Southwind a reziliat contractul cu Fly Lili din cauza unei investigații publicate de Context despre cheltuirea a peste două milioane de euro din fonduri publice pentru construcția unui teren de gol inexistent, în urma căreia DNA a deschis, pentru puțin timp, un dosar penal.

Southwind Airlines (Cortex Havacilik ve Turizm Ticaret Anonim Sirketi) este înregistrată în Turcia și a fost lansată în 2022, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina.

Mai multe articole apărute în presa rusească arată că firma a fost creată exclusiv pentru a transporta turiștii din Rusia, cu scopul de a evita sancțiunile impuse Moscovei.

Portalul moldovenesc disinfo.md observa în august 2023 că firma este copia unei companii rusești, Northwind, controlată de operatorul turistic Pegas Touristik, care se confrunta cu probleme după ce UE a interzis în 2022 avioanelor rusești să decoleze și să aterizeze de pe aeroporturile europene.

În același an, autoritățile SUA (Bureau of Industry and Security (BIS)) au emis un ordin care interzicea ca Nordwind să primească asistență tehnică pentru avioanele sale Boeing. Interdicția, prelungită ulterior de mai multe ori, a fost contestată de Southwind, care a cerut și eliminarea paragrafului referitor la concluziile Office of Export Enforcement (OEE) care nota că “are motive să creadă că Pegas a depus eforturi suplimentare pentru a eluda controalele la export privind Rusia, în parte prin încheierea de acorduri charter cu o companie aeriană turcă, înființată la scurt timp după impunerea unor controale stricte la export privind Rusia.”

