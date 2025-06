Cine este Ciprian Șerban, propus la Ministerul Transporturilor: în prezent președintele Camerei Deputaților, a trecut pe la partidele fondate de Gabriel Oprea, Dan Diaconescu și apoi PSD / Și-a șters din CV perioada cu goluri ciudate în formarea educațională

Ciprian Șerban (39 de ani) a fost propus de PSD pentru funcția de ministru al Transporturilor în Guvernul Bolojan. În prezent, Ciprian Șerban este președintele Camerei Deputaților, funcție pe care o deține din decembrie 2024. La acel moment, G4Media a scris despre golurile ciudate din CV-ul său la capitolul educație. Între timp, Ciprian Șerban a șters din CV-ul oficial perioada care ridica semne de întrebare.

Potrivit surselor G4Media, Ciprian Șerban este prieten apropiat al lui Marcel Ciolacu.

La cei 39 de ani, Ciprian Șerban se află deja la al treilea mandat în Parlament, iar conform datelor apărute în presă, acesta a fost și membru al PPDD (fostul partid fondat de Dan Diaconescu) și al UNPR (partidul fondat de Gabriel Oprea).

În decembrie 2024, când a devenit președintele Camerei Deputaților, G4Media a semnalat că în CV-ul lui Ciprian Șerban apar o serie de goluri ciudate la capitolul educație. Mai precis, acesta a făcut un an de liceu în Piatra Neamț, la liceul Gheorge Cartianu. Apoi are o pauză de doi ani, pentru a consemna ulterior alți doi ani la liceul Roznov (2004-2006). A urmat un an de facultate la Iași (Universitatea Petre Andrei, Facultatea de Științe Politice, 2008-2009) și iar a avut o pauză de trei ani, pentru ca mai apoi să consemneze Academia de Studii Economice din București, în intervalul 2012-2015.

G4Media a consultat acum CV-ul lui Ciprian Șerban, unde la capitolul educație a dispărut perioada 2000-2006, care ridica semne de întrebare privind cursurile urmate la două licee, cu o pauză de un an.

În perioada în care era elev la al doilea liceu, el ar fi fost și manager la SC Șerban Impex SRL, reiese din CV.

Claudiu Șerban a fost consilier județean în Neamț din 2012 până în 2016, o perioadă scurtă a deținut funcția de city manager în Primăria Orașului Roznov și apoi a devenit deputat.

Înainte să intre în PSD, acesta a trecut pe la UNPR (partidul lui Gabriel Oprea) și PP-DD (partidul lui Dan Diaconescu), conform informațiilor prezentate de România Curată.

Presa ieșeană a relatat că trei silvicultori au fost anchetați și, ulterior, condamnați, după ce au primit mită în anul 2012 de la o companie reprezentată atunci de deputatul social-democrat Ciprian Șerban. La mijloc era un contract pentru amenajarea unei păduri.

