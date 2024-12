BREAKING O mașină a intrat în mulțime la târgul de Crăciun din orașul german Magdeburg / Cel puțin un mort și peste 60 de răniți / Șoferul a fost arestat

UPDATE 3 Autorităţile germane tratează incidentul ca fiind un atac suspect. Matthias Schuppe, purtătorul de cuvânt al landului Saxonia-Anhalt, a declarat că a fost „probabil un atac”, relatează DPA. Purtătorul de cuvânt al municipalităţii, Michael Reif, l-a descris, de asemenea, drept un „atac asupra târgului de Crăciun”, relatează Agerpres.

Cancelarul Olaf Scholz a declarat că „știrile sugerează ceva rău” și că gândurile sale sunt alături de „victime și familiile lor”, scrie The Guardian.

UPDATE 2 Vehiculul implicat în atac ar fi un BMW de culoare închisă. Șoferul a fost arestat imediat după aceea. Conform martorilor oculari, mașina s-ar fi îndreptat direct către mulțimea de oameni în direcția primăriei. Oamenii au fugit panicați, scrie și DW.

Atacul a avut loc la ora locală 19.04.

Premierul landului Saxonia Anhaltină, a cărui capitală este oraşul Magdeburg, a declarat că este şocat de atac. „Este un eveniment îngrozitor, tocmai acum, în perioada Crăciunului”. Rainer Hasselhof s-a deplasat la locul tragediei pentru a afla direct care este situaţia, spunând că până în acest moment nu există informaţii privind motivele atentatului.

Orașul Halle, aflat în vecinătatea Magdeburgului, se pregătește pentru a primi răniți Potrivit „Mitteldeutsche Zeitung”, orașul Halle a sporit imediat măsurile de securitate pentru propriul târg de Crăciun, în urma atacului. Spitalele din orașul aflat la aproximativ 80 de kilometri distanță se pregătesc să primească răniți. Aceste informații au fost furnizate de Tobias Teschner, șeful departamentului de securitate al orașului Halle.

UPDATE 1 Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar numărul răniților este între 60 și 80 de persoane, transmite The Telegraf.

Știrea inițială O mașină a intrat într-un grup de persoane la un târg de Crăciun din orașul Magdeburg din estul Germaniei, a raportat agenția germană de știri dpa, relatează Euronews.

Șoferul mașinii a fost arestat, a declarat agenția, citând oficiali guvernamentali din landul Saxonia-Anhalt.

Nu au existat informații imediate cu privire la persoane ucise sau rănite.

Piaţa de Crăciun, situată în apropierea primăriei, este plină de ambulanţe şi paramedici, după cum arată înregistrările video postate pe reţelele de socializare.

Potrivit cotidianului Bild care citează presa locală, peste 20 de persoane au fost rănite, în timp ce martorii au raportat mai multe decese. Autorităţile nu au oferit un bilanţ exact: „un incident” la piaţa de Crăciun „în care a fost implicată o maşină” s-a soldat cu „mai multe persoane grav rănite”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă din Magdeburg, relatează Agerpres.

Vom reveni

