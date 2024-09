Arhiepiscopul Teodosie, sancționat cu avertisment de CNCD, după ce a declarat că femeile nu pot avea un rol în Biserică pentru că ele au “început păcatul”

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) l-a sancționat cu avertisment pe arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Teodosie, după ce acesta a afirmat că nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, deoarece femeia “nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale”. De notat că sancțiunea vine după ce Înalta Curte a obligat CNCD să se pronunțe pe fond.

Colegiul a constatat fapta de discriminare și a stabilit că aceste declarații depășesc limitele libertății de exprimare și aduc atingere demnității umane a femeilor.

“Colegiul a sancționat efectele acestei declarații, cu efecte în societate, unde femeile se confruntă cu stereotipuri. Dacă dl Teodosie prezenta regulile din cultul său era una. Însă el nu a specificat faptul că în societate din România femeile sunt egale cu bărbații, pot ocupa orice funcție, au dreptul la demnitate, lăsând deschisă această declarație. Declarația transpune starea de inferioritate pe plan social”, a declarat pentru G4Media președintele CNCD, Csaba Asztalos.

Acesta a precizat că sancțiunea de avertisment a fost stabilită având în vedere faptul că arhiepiscopul Teodosie este teolog și are dreptul să aibă opinii de natură religioasă.

Declarațiile lui Teodosie datează din anul 2021, când a fost întrebat, la emisiunea ”Dialog duhovnicesc” de la Radio Dobrogea, dacă nu este discriminare faptul că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul.

ÎPS Teodosie a afirmat că nu este discriminare, ci este vorba despre statutul bărbatului şi al femeii.

“Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului şi al femeii. Sigur că nicio femeie nu poate fi preot şi atunci e discriminare? De ce? Pentru că aceasta este condiţia ei. Ea nu poate fi perpetuu într-o rugăciune, pentru că are condiţia slăbiciunilor sale. Cum să fie discriminare? Aceasta este femeia. Ea a început păcatul şi iată, se află cu această neputinţă pentru că ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar înmulţit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeieşti care le-a zis înainte de păcat: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi Pământul. Ei nu îşi cunoşteau intimităţile înainte de păcat, erau îmbrăcaţi în har strămoşii noştri şi atunci luaţi ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus ”În dureri vei naşte fii”. Dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.