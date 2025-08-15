Airbnb introduce opțiunea de rezervare fără plată în avans / Facilitatea este disponibilă deocamdată doar în SUA
Airbnb a anunțat lansarea unei noi funcții pentru utilizatorii din Statele Unite, denumită „Reserve Now, Pay Later” („Rezervă acum, plătește mai târziu”), care le permite acestora să rezerve o proprietate fără a plăti în avans. Noua opțiune este concepută pentru a oferi mai multă flexibilitate în planificarea călătoriilor și pentru a reduce dificultățile în cazul modificării sau anulării planurilor.
