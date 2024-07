La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași continuă trendul descrescător al concurenței la admitere. În acest an, la două specializări se mai înregistrează concurență de peste doi candidațj pe un loc, la Medicină Generală și respectiv Medicină Dentară, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași.

Ca și în anii precedenți, la Farmacie doar jumătate din locuri sunt acoperite iar Bioingineria rămâne constantă în preferințele tinerilor.

„Dacă am fi diplomați, am spune că la Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iași, concurența s-a diminuat. Dacă privim cifrele pe ultimii ani, în 2024 aproape s-a prăbușit. Diminuare cu peste 40% a concurenței la admitere la anumite specializări. Cea mai râvnită rămâne Medicina Generală. În acest an, concurență de 2,8 candidați pe un loc, față de 3,72 în 2023. Urmează Medicina Dentară, în acest an concurență 2,2 acum un an 3,37. O diminuare categorică a concurenței și la asistent medicină generală 1,3 în acest an, 2,10 în 2023. Bio-Ingineria putem spune că este constantă 1,4 acum, 1,44 în iulie anul trecut, dar în preferințele generale urcă pe locul trei. Să nu uităm că acum 6 ani, înainte de pandemie, era un fel de Cenușăreasă, pe locul șase atunci. Farmacia este tot neinteresantă, doar jumătate din locuri sunt acoperite. Azi-noapte s-au încheiat depunerile de dosare și la specializările cu o durată mai mică de studii, de numai 3 ani. Duminică, 21 iulie, se va susține testul grilă”, spune profesorul Constantin Mihai, citat de Rador.

