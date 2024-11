5 motive pentru care să votezi USR la alegerile de duminică

Dacă pe 8 decembrie mergem la vot să alegem între trecut și viitor, între direcția euro-atlantică a României și abandonarea ei în brațele Rusiei, între lumină și întuneric, pe 1 Decembrie mergem la urne să alegem cum vrem să arate viața noastră de zi cu zi. Românii trebuie să decidă cu ochii deschiși pe cine trimit să-i reprezinte în Parlament, cui dau mandat să facă Guvernul și să ia, în numele lor, decizii care le vor afecta prompt viața, de la libertatea de expresie și de mișcare la taxele și facturile pe care le vor plăti, de la cum vor fi tratați în spitale la siguranța lor și a copiilor lor.

Taxe mai mici pe muncă, combaterea corupției, protejarea copiilor și a femeilor de agresori, combaterea flagelului jocurilor de noroc și stoparea risipei bugetare sunt doar câteva dintre temele pe care USR a reușit, având doar 15% din Parlament, să le impună pe agenda publică, în ultimii ani. Toate acestea și multe alte măsuri necesare fac parte din programul USR și este vital ca românii să voteze în număr cât mai mare cu USR pentru că doar așa vom avea forța necesară pentru a convinge și celelalte partide să le accepte.

Iată doar 5 motive pentru care votul din 1 Decembrie trebuie să fie unul pro-USR:

USR este singurul partid care vrea reducerea taxelor

Vrem ca oamenii să rămână cu mai mulți bani în buzunar și ca munca lor să fie răsplătită pe măsură. De aceea, am încercat să oprim guvernele Ciolacu-Ciucă-Iohannis să crească taxele românilor, fie ei simpli salariați, fie antreprenori. Am făcut demersurile parlamentare pentru eliminarea suprataxării contractelor part-time și a taxei pe boală și am depus proiect de lege pentru reducerea taxelor și impozitelor pe muncă. Vom lupta în continuare pentru ca românii să aibă venituri mai mari (+500 de lei pentru toți angajații, +1.000 de lei pentru tinerii sub 29 de ani, +1.500 de lei pentru părinți, +500 de lei pentru al doilea copil, la fel și pentru al treilea copil), vom apăra cota unică și vom milita pentru revenirea la sistemul anterior de taxare și pentru microîntreprinderi, și pentru activitățile independente.

USR propune stoparea risipei din bani publici

Pentru a avea banii necesari aplicării măsurilor de mai sus, vom lua măsuri drastice de stopare a risipei banului public, măsuri pe care le propunem de ani buni, dar pe care guvernele Ciolacu-Ciucă-Iohannis au refuzat să le adopte. Au preferat să păstreze privilegiile acordate specialilor, sinecurile aducătoare de mii de euro pe lună, puzderia de posturi din instituțiile publice supradimensionate sau chiar înființate cu dedicație. După 1 decembrie, când românii ne vor da instrumentele necesare, vom implementa măsuri precum: desființarea a 197 de agenții, institute și oficii, precum și a inspectoratelor școlare, vom milita pentru un guvern de maximum 12 ministere, vom desființa privilegiile bugetarilor de lux, vom opri schemele de afaceri pe banii statului și programele pentru firmele de partid și vom milita pentru o reformă constituțională care să permită și desființarea pensiilor speciale.

Eliminarea corupției este o prioritate pentru USR

Vrem și ca România să aibă o justiție corectă, independentă și accesibilă tuturor cetățenilor. Dacă în mandatul trecut „Fără penali în funcții publice” a devenit literă de lege ca urmare a presiunii USR, vom lupta în continuare împotriva corupției la toate nivelurile, dar și pentru reformarea sistemului judiciar, reducerea birocrației și asigurarea unor procese eficiente și rapide. Vrem ca DNA să-și recapete competențele, chiar să le extindem spre încălcarea legislației în materii de achiziții publice, și să aibă resursele – umane și materiale – necesare. Și, nu în ultimul rând, vrem ca cei care au furat din banii publici să nu mai scape cu averile neatinse, așa că vom lupta pentru extinderea confiscării extinse și după rămânerea definitivă a soluției de condamnare.

USR are proiecte pentru protejarea copiilor și femeilor

Vrem și ca femeile și copiii din România să fie protejați. În mandatul trecut, am impus adoptarea unor măsuri concrete pentru protecția victimelor violenței domestice: ordine de protecție pe o durată dublă, de 1 an, asistență juridică gratuită și în apel, nu doar în prima instanță, precum și locuințe sociale sau locuințe de necesitate în regim de urgență pentru victime. De asemenea, după ce, la votul privind incriminarea ca viol a actului sexual cu un minor cu vârsta până la 16 ani, a rămas nereglementat complet cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, am depus proiect pentru remedierea situației, astfel încât să fie stopată dezincriminarea abuzurilor comise asupra adolescenților în familii și în centre de plasament. Vom continua să luptăm pentru protejarea femeilor și a copiilor, fie că este vorba de sporirea resurselor pentru centrele de primire în regim de urgență și servicii integrate care să includă sprijin psihologic, juridic și economic pentru victimele violenței domestice, fie de protejarea adolescentelor de prădători și de pedepsirea hărțuirii sexuale în școli și universități.

USR vrea cu adevărat eliminarea păcănelelor din localități

Vom continua și lupta pentru apărarea a milioane de români căzute victime dependenței de jocuri de noroc. Pachetul USR de legi prin care sunt scoase total păcănelele din apropierea școlilor, locurilor de joacă, spitalelor și bisericilor, dar și de la parterul blocurilor, prin care sunt eliminate reclamele de pe blocuri, stadioane și din orice spațiu public și sunt crescute amenzile pentru cei care permit minorilor să joace este blocat în Parlament de majoritatea controlată de Ciolacu-Ciucă-Iohannis. După 1 decembrie, când românii vor decide, prin votul lor, o altă majoritate parlamentară, vom debloca de urgență aceste legi, pentru a stopa un flagel care îi costă pe dependenți bani, prieteni, familie și, uneori, chiar viața.

Soluția pentru o țară modernă, care își respectă toți cetățenii și le protejează drepturile, care construiește spitale, școli și autostrăzi și este respectată în Europa, este ca, după alegerile din 1 Decembrie, să fie format un guvern de dreapta. USR știe ce trebuie făcut, a propus și propune în continuare soluții corecte și concrete pentru ca, la 35 de ani de la Revoluție, să avem în sfârșit o țară pentru toți, nu doar pentru unii.

Pe 1 Decembrie și, apoi, pe 8 decembrie, putem clădi împreună o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!

Acest material a fost comandat de USR. Cod unic de identificare: 11240015